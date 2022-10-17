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Новости 12:13

Собянин: Задачи по частичной мобилизации выполнены в Москве в полном объёме

фото ЗакС политика Собянин: Задачи по частичной мобилизации выполнены в Москве в полном объёме

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении набора граждан в рамках проводимой с 21 сентября частичной мобилизации. Сообщение приведено в блоге управленца.

"По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объёме", - сообщает столичный мэр.

Соответствующим образом, начиная с 14:00 понедельника, 17 октября, в Москве закрываются призывные пункты, а ранее разосланные повестки аннулируются.

Собянин выразил благодарность всем жителям города, пообещав молиться за сохранность мобилизованных и их "возвращение с победой".

Также мэр напомнил о мерах поддержки, которые ранее были установлены для семей военнослужащих, попавших под частичную мобилизацию.

Следует напомнить, что ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявляла, что в понедельник, 17 октября, в городе на Неве должен завершиться первый этап частичной мобилизации.


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