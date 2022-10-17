До конца года в Ленобласти появится более 400 контейнеров для раздельного сбора отходов

На территории Ленинградской области до конца 2022 года должно появиться более 400 новых контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщили 17 октября "Ведомости" со ссылкой на генерального директора АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (УКООЛО) Антона Бучнева. Последний поделился своими планами в ходе круглого стола, посвященного раздельному сбору отходов.

Как сообщается, в 13 районах Ленобласти на 888 контейнерных площадках установлены 2 056 баков для раздельного сбора стекла и пластика. В 2023 году в регионе к уже установленным добавят баки для сбора картона и металла, пообещал Бучнев.

Также Бучнев посетовал на затруднения с переработкой мусора в Ленобласти из-за особенностей логистики. По его словам, мусороперерабатывающие предприятия располагаются в 15-километровой зоне вокруг Петербурга, отчего доставка отходов к ним из ряда городов и населенных пунктов становится затратной.

В августе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко делился планами удвоить количество площадок для раздельного сбора в следующем году.

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