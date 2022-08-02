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Новости 15:52

Ленобласть планирует удвоить число точек для раздельного сбора мусора

фото ЗакС политика Ленобласть планирует удвоить число точек для раздельного сбора мусора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о потенциале мусороперерабатывающих заводов, работающих на территории региона. По данным чиновника, предприятия способны справиться лишь с половиной отходов, которые складируются в регионе.

"Остальные 50% - это хвосты, которые после переработки и высушивания дадут инертные массы в 35-40%, которые как рекультиват потом должны использоваться для рекультивации нарушенных земель", - приводит его речь ТАСС.

В целом, по словам Дрозденко, область идет "по пути сортировки мусора и строительства заводов", причем предпочтение технологии глубокой сортировки было сделано с учетом мнения жителей, критикующих практику мусоросжигания. В следующем году в планы областного правительства входит увеличить число площадок раздельного сбора с 900 до двух тысяч.


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