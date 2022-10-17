Россия и Украина проведут очередной обмен пленными

В понедельник, 17 октября, Россия и Украина проведут новый обмен пленными в формате "110 на 110", известил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин у себя в Telegram-канале.

Он уточнил, что Киеву передадут "в основном женщин". В Россию, в свою очередь, возвратятся "80 гражданских моряков, которых держали в заложниках", 30 военнослужащих из ЛДНР и других российских регионов.

Напомним, что последний раз Минобороны РФ сообщало об обмене 20 пленными россиянами 13 октября. Перед этим домой вернулись 55 военнослужащих, а также предприниматель Виктор Медведчук.