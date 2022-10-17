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Новости 17:57

Суд оштрафовал петербуржца за татуировку в виде сдвоенных рун

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербуржца за татуировку в виде сдвоенных рун

Московский районный суд Петербурга вынес решение по административному делу о публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за татуировки на шее петербуржца, известила 17 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Виталий Лавренов обвинялся в том, что вечером 22 июля, "действуя умышленно и осознанно", публично продемонстрировал нацистскую символику, а именно татуировку на левой части шеи в виде сдвоенных рун, сообщили в судебной пресс-службе. Произошло это близ дома № 5 по улице Костюшко, где Лавренов пребывал в компании из четырех человек, изображение на шее было идентифицировано как символика СС.

"Лавренов в судебное заседание явился, вину в совершении административного правонарушения признал полностью, обстоятельства, изложенные в протоколе, подтвердил, пояснил, что татуировку наколол в местах лишения свободы", — передала пресс-служба позицию горожанина.

В итоге суд назначил Лавренову штраф в размере одной тысячи рублей.

Отметим, что это вовсе не единственный случай привлечения к административной ответственности из-за татуировки. В сентябре Кировский суд Петербурга арестовал гражданина на 15 суток из-за свастики на лодыжке.


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