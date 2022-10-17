Губернатор Подмосковья заявил о завершении частичной мобилизации в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером 17 октября объявил в своем Telegram-канале о завершении частичной мобилизации в возглавляемом регионе. По его словам, Подмосковье полностью выполнило задачу Министерства обороны.

"Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", — уведомил Воробьев.

В настоящее время власти региона должны сосредоточиться на помощи землякам, оказавшимся на передовой, заявил губернатор. "Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше", — написал он. Второй важной задачей Воробьев назвал помощь семьям мобилизованных. "Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания", — пообещал он.

Ранее в понедельник о завершении частичной мобилизации в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. В частности, следствием этого стало аннулирование разосланных повесток.

Фото: Минобороны России