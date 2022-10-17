Петербург начал перечислять средства мобилизованным и добровольцам, заявил Беглов

Губернатор Александр Беглов напомнил 17 октября в своем еженедельном обращении к петербуржцам в эфире "Радио России" о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. По его словам, город приступил к переводу обещанных выплат военнослужащим.

"Продолжаем оказывать комплексную социальную поддержку семьям участников специальной военной операции. Постановлением городского правительства принято решение о выплатах: мобилизованным — по 100 тысяч рублей, добровольцам — по 300 тысяч. Перечисление средств уже началось", — поведал градоначальник.

Беглов также перечислил меры поддержки семей петербуржцев, отправившихся для участия в СВО. "Мы обеспечиваем детям мобилизованных граждан бесплатное питание в школах, завтрак и обед, бесплатный детский сад, бесплатный проезд на общественном транспорте детям и несовершеннолетним, бесплатные путевки в лагеря отдыха, первоочередное устройство в школы и детские сады", — рассказал он.

Сегодня же Беглов сместил Виктора Шевченко с поста начальника мобилизационного управления администрации губернатора, заменив его Владимиром Буяновым.