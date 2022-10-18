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Новости 10:25

Петербургским муниципалам разрешат устанавливать парковочные столбики во дворах

фото ЗакС политика Петербургским муниципалам разрешат устанавливать парковочные столбики во дворах

Парламент Петербурга 18 октября принял в целом проект закона, наделяющий муниципальные администрации правом устанавливать парковочные столбики на внутридворовых территориях.

Документ внесли единороссы Алексей Макаров и Всеволод Беликов, а также справоросс Андрей Алескеров.

Ранее подобную инициативу также подготовил местный совет МО "Ульянка". Представители этого муниципалитета жаловались, что за последние два года комитет по градостроительству и архитектуре не одобрил ни одного проекта, предусматривающего установку парковочных столбиков во дворах их муниципалитета.


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Беликов Всеволод Федорович 
Макаров Алексей Алексеевич 

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