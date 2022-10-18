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Новости 10:32

В регламенте ЗакСа прописали возможность утверждения Генплана без публичных слушаний

фото ЗакС политика В регламенте ЗакСа прописали возможность утверждения Генплана без публичных слушаний

Вместо публичных слушаний проекта Генерального плана Петербурга можно будет проводить общественные обсуждения. Соответствующую поправку в регламент собственных заседаний Заксобрание приняло за основу 18 октября.

В отличие от публичных слушаний, общественные обсуждения могут проходить без очного присутствия жителей, в интернете. Обсуждать градостроительную документацию в онлайн-режиме Смольный и ЗакС решили из-за пандемии коронавируса.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заметил, что почти все ковидные ограничения в городе сняли, кроме протестных акций и общественных обсуждений. Он заявил, что нежелание слышать граждан приводит к серьезным ошибкам, как это случилось с вопросом реновации.

Его поддержала вице-спикер и лидер петербургской "Справедливой России" Марина Шишкина. Она подчеркнула, что слушания - это когда люди слушают друг друга.

Проект обновленного Генплана представили горожанам еще в начале августа. Его опубликовали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре и в районных администрациях города. 


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