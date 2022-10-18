Минобороны Финляндии не исключило возможность изъятия имущества россиян

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен рассказал о существующем механизме экспроприации имущества в "критически важных для безопасности районах" страны, сообщил "Коммерсантъ" 18 октября. Таким способом чиновник ответил на вопрос о возможности изъятия имущества россиян.

"Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует", — приводит слова Кайкконена издание. Министр также уточнил, что "преимущественное право покупки уже применялось".

В то же время Кайкконен отметил, что не все сделки с россиянами представляют угрозу безопасности Финляндии. Рассматривается ли сейчас возможность экспроприации их имущества в стране, он не сказал.

Ранее стало известно о том, что петербуржцы стали в четыре раза реже подавать документы на финскую визу.

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