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Новости 11:16

Часть киргизских банков перестала обслуживать карты "Мир"

фото ЗакС политика Часть киргизских банков перестала обслуживать карты "Мир"

Владельцы банковских карт российской платежной системы "Мир" столкнулись с трудностями в Киргизии: уже три местных банка приостановили обслуживание карт.

Как пишет "Интерфакс", Бакай банк сообщил о проблеме как о временном явлении. В свою очередь, факт временного прекращения приема карт подтвердили и представители Доскредобанка. Накануне аналогичным образом поступил киргизский банк "Компаньон".

Отметим, что в середине сентября правительство США пригрозило санкциями банкам, которые собираются сотрудничать с Национальной системой платежных карт, обслуживающей "Мир". Вскоре после этого на проблемы с использованием российских карт стали массово жаловаться их владельцы в Турции, Казахстане и Вьетнаме. В конце сентября о временной приостановке работы с системой "Мир" заявили официальные лица Узбекистана, сославшись на технические причины.


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