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Новости 11:32

Минтруд не ждет существенного роста безработицы в следующем году

фото ЗакС политика Минтруд не ждет существенного роста безработицы в следующем году

Минтруд не ожидает существенного увеличения количества безработных в 2023 году, заявил глава ведомства Антон Котяков, выступая 18 октября в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.

"У нас на сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8", — приводит слова Котякова ТАСС. По словам министра, в последние три-четыре месяца "количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тысяч".

"Существенного роста на 2023 год мы не ожидаем. Но при этом понимаем, что теми активными мероприятиями поддержки занятости населения, которые есть, мы все-таки должны наши программы продвигать, должны охватывать все большее количество населения, в том числе тех, кто стоит на учете в центрах занятости", — заключил Котяков.

На прошлой неделе Котяков говорил об "определенной стабильности" на рынке труда в России и о некотором снижении безработицы в последние месяцы.


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