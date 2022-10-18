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Новости 12:30

Сенатор Пушков намерен добиваться от Генпрокуратуры и РКН блокировки YouTube

фото ЗакС политика Сенатор Пушков намерен добиваться от Генпрокуратуры и РКН блокировки YouTube

Блокировка аккаунтов Совета Федерации в YouTube заставила сенатора Алексея Пушкова заговорить о возможности ограничения работы видеохостинга в России, сообщило 18 октября ТАСС. Глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил о планах обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube.

"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", — пообещал Пушков в беседе с агентством.

В то же время не все сенаторы согласились разделить позицию коллеги. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас усомнился в том, что блокировка аккаунтов Совфеда в YouTube повлечет за собой запрет сервиса в стране.

"Нет. Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей", — высказался сенатор в ответ на вопрос ТАСС, приведет ли блокировка аккаунтов к запрету видеохостинга.

В своем Telegram-канале Клишас назвал блокировку "судорогами остатков западной демократии и свободы слова" и выразил убежденность в том, что "на работе информационной Совфеда это не отразится никак".

Ранее стало известно о том, что YouTube удалил аккаунты Совета Федерации в соответствии с "правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций". Аналогичное решение было принято относительно аккаунта телеканала "Вместе-РФ".


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