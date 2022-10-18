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Новости 14:58

Обвинение запросило пять лет колонии акционисту Крисевичу

фото ЗакС политика Обвинение запросило пять лет колонии акционисту Крисевичу

Прокурор запросил пять лет колонии общего режима для петербургского художника Павла Крисевича, сообщили соратники акциониста 18 октября в посвященном ему Telegram-канале.

"Обвинение запросило Павлу Крисевичу 5 лет колонии общего режима", — гласит опубликованный пост.

Суд рассматривает возбужденное против Крисевича уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за перформанса на Красной площади в июне 2021 года. Тогда художник сделал несколько выстрелов из охолощенного пистолета в знак протеста против политических преследований.

В июне 2022 года адвокат Леонид Соловьев рассказал о проблемах со здоровьем находящегося в СИЗО художника. По замечанию юриста, его подзащитный сильно похудел и стал напоминать "живой труп".


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