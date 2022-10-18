Обвинение запросило пять лет колонии акционисту Крисевичу

Прокурор запросил пять лет колонии общего режима для петербургского художника Павла Крисевича, сообщили соратники акциониста 18 октября в посвященном ему Telegram-канале.

"Обвинение запросило Павлу Крисевичу 5 лет колонии общего режима", — гласит опубликованный пост.

Суд рассматривает возбужденное против Крисевича уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за перформанса на Красной площади в июне 2021 года. Тогда художник сделал несколько выстрелов из охолощенного пистолета в знак протеста против политических преследований.

В июне 2022 года адвокат Леонид Соловьев рассказал о проблемах со здоровьем находящегося в СИЗО художника. По замечанию юриста, его подзащитный сильно похудел и стал напоминать "живой труп".