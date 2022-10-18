ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:25

Милонов приехал в зону спецоперации с собственным обмундированием

фото ЗакС политика Милонов приехал в зону спецоперации с собственным обмундированием

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов, попросившийся добровольцем в зону проведения военной спецоперации, рассказал, что самостоятельно купил себе обмундирование по своему вкусу и на свои деньги.

"А оружие брал не свое, оружие выдали государственное… Перестали меня просить сбривать бороду, поэтому, видимо, идут навстречу, ну какой же я без бороды, не могу же я без бороды", - приводит его слова РИА "Новости".

В Горловке Милонов занят тем, что запускает дроны и роет окопы, и не воспринимает эту работу как трудоемкую. По словам единоросса, некоторые его друзья платят большие деньги фитнес-центрам за то, чтобы испытать похожие ощущения. В свободное от физического труда время петербуржец общается с местным населением, полагая, что к этому его обязывают депутатские статус и навыки. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама