Милонов приехал в зону спецоперации с собственным обмундированием

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов, попросившийся добровольцем в зону проведения военной спецоперации, рассказал, что самостоятельно купил себе обмундирование по своему вкусу и на свои деньги.

"А оружие брал не свое, оружие выдали государственное… Перестали меня просить сбривать бороду, поэтому, видимо, идут навстречу, ну какой же я без бороды, не могу же я без бороды", - приводит его слова РИА "Новости".

В Горловке Милонов занят тем, что запускает дроны и роет окопы, и не воспринимает эту работу как трудоемкую. По словам единоросса, некоторые его друзья платят большие деньги фитнес-центрам за то, чтобы испытать похожие ощущения. В свободное от физического труда время петербуржец общается с местным населением, полагая, что к этому его обязывают депутатские статус и навыки.