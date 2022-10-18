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Новости 18:58

С начала года кассовые сборы российских кинотеатров упали почти вдвое

фото ЗакС политика С начала года кассовые сборы российских кинотеатров упали почти вдвое

Руководитель департамента кинематографа Минкультуры Дмитрий Давиденко на заседании Совета Федерации сообщил, что с начала года кассовые сборы отечественных кинотеатров упали на 44%, передает "Коммерсант". За этот же период сборы от отечественных кинокартин снизились на 7,3%.

Отрицательную динамику чиновник объясняет двумя факторами: уходом американских кинопроизводителей с российского рынка и падением интереса к отечественной продукции внутри страны. С начала года прекратили или приостановили работу 11,5% от всех кинотеатров и кинозалов.

В следующем году Минкульт собирается выделить на создание отечественных фильмов 11,6 млрд рублей, а в нынешнем году ведомство поддержит производство семидесяти картин.

Отметим, что по результатам первого полугодия в стране стало работать на треть меньше кинозалов.


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