Дрозденко рассказал о планах до конца года ввести 12 долгостроев

Правительство Ленинградской области рассчитывает до конца 2022 года завершить работы по 12 долгостроям в придачу к уже введенным в строй 15 объектам, заявил 18 октября глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий.

Как рассказал губернатор, в этом году в Ленобласти стартовали работы по достройке 44 больших проектов регионального фонда защиты прав дольщиков. Также, по его словам, власти региона исключили более 100 домов из единого реестра проблемных объектов и почти в два раза уменьшили количество проблемных объектов области.

"Конечно, значительная часть работы остается на следующий год, но это будет достройка в заключительной стадии. Наша задача ввести ещё 12 долгостроев до конца этого года. Это обеспечит восстановление прав 6,6 тысяч граждан — дольщиков 27 домов", — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Ленобласти.

В частности, до конца года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввести в эксплуатацию корпуса ЖК "Щегловская усадьба", "Ёлки Вилладж" и "Солнце". В свою очередь, инвестор работают в ЖК "Радужный", "Северный вальс", "Материк", "Чистый ручей", "Ювента" и "Дом в Сосново".

В середине сентября областное правительство отчиталось о завершении работ в ЖК "Галактика", который должен был быть построен еще в 2018 году.

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