Дмитриева предложила задействовать гражданские больницы в лечении военнослужащих

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева считает важным и полезным, чтобы россияне, получившие ранения в ходе военной спецоперации на Украине, имели возможность получить лечение в гражданских больницах российских городов и знали об этой возможности. Она обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением задействовать для лечения мобилизованных стационары по месту их призыва.

"Есть обращения со стороны медицинских учреждений Петербурга о том, что они готовы принимать раненых во время специальной военной операции, в особенности тех, кто был мобилизован из нашего региона. У нас есть НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, который имеет профиль, необходимый для лечения раненых и пострадавших", - написала политик в своем Telegram-канале.

Со своей стороны, Мурашко заверил, что при необходимости поднимет волнующий Дмитриеву вопрос в разговорах с представителями Минобороны. Из слов министра также следует, что на сегодняшний день отсутствует потребность в привлечении к медицинской помощи мобилизованным дополнительных госпиталей.