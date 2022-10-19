В Смольном объяснили, почему решили поднять зарплаты госслужащим

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников отреагировал на критические публикации в прессе о решении депутатов ЗакСа поднять зарплаты государственным и муниципальным служащим, в том числе себе и чиновникам Смольном.

Заместитель губернатора заметил, что город уже несколько лет индексирует минимальную заработную плату и соцвыплаты, время от времени увеличивает прожиточный минимум, а также ежегодно производит индексацию зарплату работников бюджетной сферы.

"Индексация заработной платы гос.служащим - не исключение и также в соответствии с действующим законодательством подлежит индексации с учетом инфляции - на 8,2% в 2023 году - точно так же как и другим бюджетникам", - написал Корабельников на своей странице "ВКонтакте".

Вице-губернатор заметил, что в 2017-2018 годах индексация зарплат госслужащих не проводилась и это негативно повлияло на кадровую обеспеченность госаппарата.

Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский заметил, что зарплаты госслужащих в Петербурге не соответствуют показателям по стране. По его словам, это ведет к дефициту кадров или низкой квалификации сотрудников. В то же время депутат от КПРФ Александр Рассудов заметил, что доходы налогоплательщиков, занятых в реальном секторе экономики, снижаются, а тем, кто за счет этих налогов живет, предлагается повысить зарплаты.