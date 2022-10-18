ЗакС одобрил повышение зарплат чиновников и депутатов

Расчетную единицу, исходя из которой начисляется зарплата государственным и муниципальным служащим, в Петербурге в 2023 году планируется увеличить примерно на 8%. Заксобрание приняло соответствующий проект закона за основу на заседании 18 октября.

Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Его представитель Константин Сухенко заметил, что она касается не только руководителей органов исполнительной власти и депутатов, но и госслужащих, которых в городе около 10 тысяч человек.

- Восьмипроцентное повышение — это не какое-то завышенное благо. Это отражение того уровня инфляции, которая у нас есть, и тех реальных возможностей бюджета, которыми мы располагаем, - заявил Сухенко.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов заметил, что доходы граждан, которые генерируют налоги, падают, а те, кто за счет этих налогов живет, повышают себе зарплаты.

- Сегодня работать в реальном секторе зачастую экономически бывает более интересно, чем в органах госвласти. Это ни для кого не секрет, - ответил Сухенко.

Позже коллегу поддержал председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Я уже неоднократно говорил, что зарплата госслужащих не соответствует тем параметрам, которые есть в городе и в нашей стране. Это объективно. Постоянно дефицит или люди приходят неквалифицированные, если вы хотите, чтобы на вас работали неквалифицированные люди, можно не повышать зарплату, - сказал Бельский на брифинге.

Против принятия законопроекта проголосовали 6 депутатов. Один воздержался. 41 парламентарий поддержал повышение зарплат. Представитель КПРФ Алексей Зинчук сообщил ЗАКС.Ру, что его фракция голосовала против инициативы.