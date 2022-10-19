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Новости 11:19

Матвиенко поручила сенаторам разобраться с подорожанием военного обмундирования

фото ЗакС политика Матвиенко поручила сенаторам разобраться с подорожанием военного обмундирования

Подорожание военного обмундирования в условиях продолжающейся частичной мобилизации вызвал вопросы у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее мнению, необходимо принимать меры, чтобы остановить этот процесс.

"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - приводит "Интерфакс" ее речь, произнесенную на заседании Совфеда.

Матвиенко распорядилась, чтобы члены комитета по обороне и безопасности, а также комитета по экономической политике разобрались в причинах явления, провели мониторинг рынка и предложили план действий.

В конце сентября рост цен на амуницию и другие товары для мобилизованных привлек внимание Федеральной антимонопольной службы, которая поручила своим региональным управлениям усилить контроль за этим сегментом рынка.


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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