Матвиенко поручила сенаторам разобраться с подорожанием военного обмундирования

Подорожание военного обмундирования в условиях продолжающейся частичной мобилизации вызвал вопросы у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее мнению, необходимо принимать меры, чтобы остановить этот процесс.

"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - приводит "Интерфакс" ее речь, произнесенную на заседании Совфеда.

Матвиенко распорядилась, чтобы члены комитета по обороне и безопасности, а также комитета по экономической политике разобрались в причинах явления, провели мониторинг рынка и предложили план действий.

В конце сентября рост цен на амуницию и другие товары для мобилизованных привлек внимание Федеральной антимонопольной службы, которая поручила своим региональным управлениям усилить контроль за этим сегментом рынка.