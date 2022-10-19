Свободный проход к озеру Журавлевское требуют вернуть через суд

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура признала факты самовольного занятия берега озера Журавлевское в Приозерском районе и использования водного объекта общего пользования в отсутствие разрешительных документов. Как сообщают активисты из экодвижения "Зеленый фронт", контрольное ведомство выявило также наличие водотока, препятствующего свободному проходу граждан к озеру. В результате ведомство обратилось с исковым требованием освободить береговую полосу в Приозерский городской суд.

Примечательно, что прошлой осенью прокуратура безуспешно добивалась обеспечения свободного доступа к озеру, обращаясь к чиновникам из МО "Мичуринское сельское поселение".

Территория, за которую борются активисты, входит в состав природного заказника "Гряда Вярямянселькя".

фото: greenfront.su