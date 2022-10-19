В Калининграде хотят возобновить дело об оправдании терроризма против местного анархиста

Калининградский политический активист Вячеслав Лукичев, осужденный в 2019 году по делу об оправдании терроризма и позднее получивший компенсацию от ЕСПЧ, получил телеграмму с информацией о готовящемся возобновлении его дела, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. В телеграмме говорится, что через неделю Президиум Верховного суда рассмотрит соответствующее представление.

Лукичеву удалось связаться с представителями судебной системы, которые объяснили новый интерес к его делу необходимостью отменить содержание под стражей. Дело в том, что компенсация от ЕСПЧ в размере 1700 евро была связана именно с неправомерным арестом. Однако анархист не верит в подлинность прозвучавшего мотива: его преследование было связано с постом в Telegram-канале движения, на которое усиливается давление российских властей.

"Звучит крайне сомнительно в свете признания „Народной Самообороны"** террористической организацией. Может быть, для них де-юре причина в ЕСПЧ, а де-факто совсем другое и менее радужное", - рассказал Лукичев.

Его приговор был связан с постом, посвященным самоподрыву в здании архангельского УФСБ, которое осенью 2018-го устроил молодой человек по имени Михаил Жлобицкий. Лукичеву достался штраф в размере 300 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов - незарегистрированных объединений

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ