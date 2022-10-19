Суд в Гатчине приостановил мобилизацию мужчины, просившего об альтернативной службе

Городской суд Гатчины решил приостановить мобилизацию местного жителя Павла Мушуманского по его заявлению, поданному к военкомату и призывной комиссии, передаёт "Коммерсант". Ранее мужчина проходил альтернативную гражданскую службу (АГС) и попросил на время частичной мобилизации предоставить ему аналогичную.

По словам Мушуманского, он предпочёл проходить АГС по причине религиозных убеждений, так как не может "выполнять приказы, направленные на уничтожение, поражение живых людей".

Повестку Мушуманский получил 24 сентября. После того, как он явился в гатчинской военкомат, его увезли в войсковую часть без медкомиссии. Мужчина попросил предоставить ему АГС, но получил отказ, что и послужило поводом для обращения в суд.

Напомним, ранее в объединённой пресс-службе судов Петербурга известили, что зарегистрировали 32 иска от граждан, которые попытались оспорить свой призыв на СВО в рамках мобилизации.