Суды зарегистрировали свыше тридцати исков от мобилизованных петербуржцев

С начала частичной мобилизации петербургские суды приняли к рассмотрению 32 иска от граждан, которые попытались оспорить свой призыв на военную спецоперацию на Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Первое решение было вынесено во вторник 18 октября: Невский районный суд отказал истцу в удовлетворении его требований. Еще от трех исков ранее отказались сами заявители: примечательно, что все они обращались во Фрунзенский районный суд.

Оставшиеся 28 исковых заявлений ждут своего часа в следующих учреждениях: Красногвардейский районный суд зарегистрировал 10 исков, Московский районный суд - 5, Невский, Фрунзенский, Выборгский, Калининский и Приморский районные суды - по 2, Кировский, Колпинский и Петроградский районные суды - по 1.

Напомним, что частичную мобилизацию президент объявил 21 сентября. В минувшую пятницу он отвел на завершение всех мобилизационных мероприятий еще порядка двух недель. Накануне в Петербурге по решению губернатора Александра Беглова сменился глава мобилизационного управления.