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Новости 13:10

Минпромторг попросил сотрудников отказаться от WhatsApp и Zoom

фото ЗакС политика Минпромторг попросил сотрудников отказаться от WhatsApp и Zoom

Руководство Минпромторга разослало сотрудникам письмо, в котором сформулирован призыв не использовать для общения по работе зарубежные мессенджеры и программы для видеоконференцсвязи. На документ ссылается "Коммерсант". Речь в нем идет, в частности, о сервисах WhatsApp, Skype и Zoom. Обращенная к чиновникам просьба объясняется стремлением сохранить приватность информации, не составляющей государственную тайну.

"Это решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности", - подтвердили журналистам.

В качестве альтернативы авторы письма настойчиво предлагают установить на всех устройствах мессенджеры и системы ВКС российского производства. Среди них числятся "Яндекс.Мессенджер", "Яндекс.Телемост" и TrueConf.

В июне аналогичное письмо, только с более строгими формулировками, получили сотрудники Минэкономразвития.


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