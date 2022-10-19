Миронов осудил инициативу о смягчении наказания для полицейских, совершивших преступление

Внесенный в Госдуму законопроект, по которому совершение преступления полицейским предлагается перестать считать отягчающим обстоятельством, раскритиковал лидер справедливороссов Сергей Миронов. С его точки зрения, если это как-то и скажется на безопасности, то отрицательно, тогда как сегодняшняя ситуация требует повышенного спроса с силовиков.

Один из главных аргументов сторонников инициативы, считает депутат, основан на неверном тезисе: нельзя, по его мнению, говорить всего об одном проценте преступлений в стране, который совершают сотрудники МВД.

"Во-первых, у нас соотношение числа сотрудников правоохранительных органов к численности населения страны составляет как раз менее 2%. А во-вторых, уровень преступности среди этой категории граждан по определению должен быть ниже, чем в среднем в обществе", - приводит доводы Миронова его пресс-служба.

Согласно еще одной его мысли, если полицейские чувствуют себя дискриминируемыми на фоне силовиков, то нужно строже спрашивать с других ведомств, а не смягчать ответственность для МВД.