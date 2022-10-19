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Новости 14:20

Правозащитника из Череповца перевели под домашний арест по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Правозащитника из Череповца перевели под домашний арест по делу о фейках про армию

Суд в Вологде выпустил из-под стражи правозащитника Грегори Винтера, преследуемого по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), и перевел его под домашний арест. Как сообщает проект "ОВД-Инфо"*, новая мера пресечения действует до 23 ноября. Дело на Винтера завели из-за комментариев в соцсети "ВКонтакте", посвященных событиям в Буче и Ирпене.

Ранее правозащитник жаловался на условия содержания в СИЗО, а именно на ограниченный доступ к питанию и медикаментам. Более того, согласно заявлению Винтера, низкая температура воздуха к камере частично лишила его слуха. Суд отказался удовлетворить его иск об условиях содержания под стражей. 

Отметим, что 19 октября МВД отчиталось о примерном числе дел, возбужденных по статье 207.3 УК: таковых с марта насчитали более сотни.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов - незарегистрированных объединений


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