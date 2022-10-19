В Кремле не планируют закрывать границы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном закрытии границ в связи с объявлением военного положения в ряде субъектов РФ, ответил отрицательно.

"Нет. Не планируется", - приводит его ответ РИА Новости.

Отметим, что в ходе заседания Совета безопасности 19 октября президент объявил о введении военного положения в четырех новых российских регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). В этот же день был подписан указ, по которому главы восьми граничащих с Украиной регионов наделяются особыми полномочиями: они касаются усиления охраны различных объектов, ограничений на передвижение и временного отселения граждан в безопасные места.