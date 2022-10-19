Путин обозначил ответственных за помощь мобилизованным и их семьям

После заседания Совета безопасности РФ на сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента Владимира Путина, касающихся помощи семьям мобилизованных россиян и их семей.

Так, министерствам обороны и финансов следует до 1 ноября установить ежемесячные выплаты для призывников, минимальная сумма — 195 тысяч рублей. Ответственными за выполнение этого задания назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов.

Минобороны и правительство РФ совместно отвечают за обеспечение выплат мобилизованным. Дело доверили Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину. Главе кабмина поручили следить за выделением необходимых бюджетных средств на выплаты.

Наконец, региональным главам следует оказывать содействие организации размещения мобилизованных, их материально-техническому обеспечению и обеспечению соответствующих воинских формирований. Кроме того, их наделили полномочиями брать под ответственность организацию мероприятий по подготовке и обучению призывников и обеспечивать соблюдение мер социальной поддержки семей мобилизованных.

В ходе заседания Совета безопасности 19 октября Путин объявил о введении военного положения в четырёх новых российских регионах (ЛДНР, Запорожская и Херсонская области). В этот же день был подписан указ, по которому главы восьми граничащих с Украиной регионов наделяются особыми полномочиями: они касаются усиления охраны различных объектов, ограничений на передвижение и временного отселения граждан в безопасные места.