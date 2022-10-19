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Новости 17:10

У Кронштадтского района сменится глава

фото ЗакС политика У Кронштадтского района сменится глава

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк перейдет на работу в комитет по труду и занятости, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Он займет должность заместителя председателя комитета. К новым обязанностям Довганюк приступит с понедельника, 24 октября.

В пресс-службе администрации Кронштадтского района ЗАКС.Ру сообщили, что пока не знают, кому будет поручено временное руководство районом. 

Довганюк руководил Кронштадтским районом с 2016 года. До этого возглавлял петербургское отделение ОНФ.

Напомним, также руководитель сменился в комитете по инвестициям. Пост председателя покинул Роман Голованов. Губернатор Александр Беглов назначил его своим советником. 

Фото: ВКонтакте/Олег Довганюк


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