Смольный не планирует вводить ограничения на выезд из Петербурга из-за базового уровня готовности

В администрации Петербурга сообщили, что не собираются вводить какие-либо ограничения на выезд граждан из города ввиду объявленного Владимиром Путиным базового уровня готовности, передаёт "Фонтанка", ссылаясь на соответствующее заявление комитета по транспорту.

Пока что Смольный нацелен на установление ряда мер по обеспечению безопасности транспортных объектов, будут предприняты дополнительные проверки, уточнили в комтрансе.

"Введение ограничения работы общественного транспорта, а также ограничения на пересечение границ Петербурга воздушным и ж/д транспортом на текущий момент не предусмотрено", — отчитались в комитете.

Ранее в среду, 19 октября, Путин подписал указ, устанавливающий режим "среднего уровня реагирования" в восьми регионах, граничащих с Украиной.