Совфед единогласно утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах РФ

Члены Совета Федерации единогласно утвердили указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Запорожье и на Херсонщине. Трансляция ведётся на сайте верхней палаты парламента.

Все 159 сенаторов проголосовали за данное решение.

Четыре новых субъекта были присоединены к РФ 30 сентября после проведённых в них референдумов. Мировые страны отказываются признавать плебисциты легитимными.

Путин ввёл военное положение в обозначенных выше четырёх регионах во время заседания Совбеза в среду, 19 октября.