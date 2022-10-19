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Новости 18:07

Суд в Петербурге не стал рассматривать два иска от мобилизованных граждан

фото ЗакС политика Суд в Петербурге не стал рассматривать два иска от мобилизованных граждан

Невский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения иски от двух петербуржцев, которые оспаривали свой призыв на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, решение продиктовано тем, что заявления "подписаны неуполномоченными лицами".

Жалобы поступили от Сергея Маркелова и Дениса Шумова, которых призвали в первый же день частичной мобилизации 21 сентября. Маркелов рассказал, что в военкомате не приняли во внимание его проблемы со здоровьем и не провели медицинское освидетельствование. В свою очередь, Шумов упомянул об аналогичных обстоятельствах, добавив, что не служил в армии и имеет категорию годности B.

Накануне вечером объединенная пресс-служба сообщила о 32 поданных исках от петербуржцев, оспаривавших свою мобилизацию. К тому моменту одному истцу успел отказать суд, а еще трое сами отказались от претензий к военкоматам.


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