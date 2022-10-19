Беглов - о режиме базовой готовности: Никаких дополнительных ограничений вводить не планируем

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался о режиме базовой готовности, который установил в регионе своим указом от 19 октября президент Владимир Путин. Новые полномочия Беглова предполагают возможность усиливать охрану различных городских объектов, однако на сегодняшний день принятия каких-либо радикальных решений в этой сфере не требуется, пояснил он в своем Telegram-канале.

"Меры, которые нам предстоит принять, не скажутся на жизни петербуржцев. Никаких дополнительных ограничений вводить не планируем. Наш город, как и прежде, продолжает жить и работать", - говорится в новейшем посте губернатора, призвавшего жителей принимать во внимание только информацию от официальных источников.

Напомним, что в среду Путин также ввел военное положение в четырех новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), а также наделил глав восьми граничащих с Украиной регионов специальными полномочиями в области безопасности, включая право отселять жителей в безопасные районы и ограничивать их свободу передвижения.