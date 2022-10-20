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Новости 10:20

Готовить петербургских мобилизованных будут сотрудники ОМОН Росгвардии

фото ЗакС политика Готовить петербургских мобилизованных будут сотрудники ОМОН Росгвардии

Участвовать в подготовке петербургских мобилизованных к боевым действиям будут в том числе сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии. Информация об этом появилась в Telegram-канале силового ведомства в четверг, 20 октября.

"Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, во время тактико-специальной подготовки проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником", — указывается в послании Росгвардии.

Во время огневой подготовки с призывниками отработают сценарии реального боя, а также расскажут о тактиках перемещений в составе подразделений. Отдельная работа будет посвящена личной безопасности мобилизованного.

Ранее, напомним, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о первоочередном мобилизационном призыве на СВО сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета.


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