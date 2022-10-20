Сотрудники полиции и люди в гражданском с утра дежурят с повестками у "Купчинских ворот"

Обитатели жилого комплекса "Купчинские ворота" на Бухарестской улице взволнованы утренним появлением полицейских и людей в гражданском, которые дежурят у парадных и вручают мужчинам повестки, пишет "Фонтанка".

В пресс-службе администрации Фрунзенского района в разговоре с журналистами подтвердили, что подобные мероприятия проводятся. При этом чиновники отметили, что вынуждены были пойти на такой шаг только потому, что не все мужчины явились в военкоматы по повесткам сразу после объявления частичной мобилизации, то есть после 21 сентября.

"Мы оборудовали на Софийской улице, 44, приёмный пункт, где в тепле и комфорте можно предоставить документы. Там также находятся сотрудники полиции, прокуратуры и врачи. Так что в случае несогласия с решением комиссии можно сразу же подать жалобу. Но механизм работы с населением по поводу мобилизации заржавел, поэтому приходится прибегать к таким мерам", — рассказали в райадминистрации.

Напомним, о первой волне визитов сотрудников военкоматов и полиции в жилые дома сообщалось в середине прошлой недели. Тогда в Смольном подтвердили, что в подъездах и у парадных действительно дежурят "группы оповещения".