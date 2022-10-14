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Новости 13:19

В Смольном подтвердили информацию о визитах сотрудников полиции и военкоматов в жилые дома

фото ЗакС политика В Смольном подтвердили информацию о визитах сотрудников полиции и военкоматов в жилые дома

Администрация Петербурга подтвердила информацию о визитах сотрудников полиции и военкоматов в жилые дома, передаёт РБК. При этом в Смольном отметили, что визитёры именуются "группами оповещения".

В администрации сообщили, что силовики и работники военкомов приходят только по тем адресам в Калининском районе, где проживают лица, получившие повестки, но не явившиеся в комиссариат. В связи с этим было решено вручать им документы повторно.

"Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель – оповещение граждан о необходимости явки. Жителей многоквартирных домов просим отнестись с пониманием к организационным мероприятиям по вручению повесток во исполнение Указа Президента РФ", - рассказали РБК в Смольном.

Напомним, что ранее в пятницу, 14 октября, в петербургской полиции открестились от участия в кампании по вручению повесток.

Жители ряда петербургских ЖК разместили в соцсетях видеозаписи, на которых можно увидеть, как некие граждане в компании силовиков дежурят у подъездов и вручают мужчинам повестки. В Москве, к примеру, уклонистов ловили у станций метро. На сообщения отреагировали в Совете Федерации и СПЧ.


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