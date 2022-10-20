Чиков: Суд впервые воспользовался указаниями об отсрочке от мобилизации отцу троих детей

Октябрьский районный суд Челябинской области обязал призывную комиссию пересмотреть принятое ранее решение о мобилизации 40-летнего отца троих несовершеннолетних детей Евгения Курчатова, рассказал 20 октября юрист Павел Чиков. По его словам, решение суда было озвучено 17 октября и стало первым в России, опирающимся на неизданные указания Генштаба.

Само решение касалось иска Курчатова, в котором тот оспаривал решение призывной комиссии от 24 сентября и полученную повестку о мобилизации. Суд в иске отказал, но при этом рекомендовал призывной комиссии пересмотреть свое решение "с учетом разъяснений, содержащихся в Порядке предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, утвержденном Указаниями ГШ ВС РФ от 04 октября 2022 года №315/2/3658дсп". Речь шла о праве Курчатова на отсрочку от частичной мобилизации как отца троих детей в возрасте менее 16 лет.

"Суд применил неопубликованный нормативный акт для служебного пользования. Более того, решение призывной комиссии было до издания Указаний Генштаба. Поэтому суд и не признал ее решение незаконным", — прокомментировал решение Чиков в своем Telegram-канале. Он также предположил, что решение суда можно считать "подтверждением достоверности и самих Указаний, и предусмотренных ими отсрочек".

Неделей ранее в СМИ появились известия о некой отсрочке от мобилизации для отцов троих и более детей, предоставленной Министерством обороны. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал это "жестом доброй воли" со стороны ведомства.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост с утверждением, что мужчины с тремя и более детьми не будут призываться в рамках частичной мобилизации. По его утверждению, за последний месяц в России были отменены решения о мобилизации свыше 9,5 тысяч отцов.