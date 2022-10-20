Суд в Петербурге частично удовлетворил иск мобилизованного, отменив решение призывной комиссии

Приморский районный суд частично удовлетворил иск мобилизованного Алексея Рачеева, оспаривавшего свой призыв на военную службу, передала объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В заявлении Рачеев указал, что 29 сентября его призвали в рамках частичной мобилизации. Он внесён в централизованный список военнообязанных сотрудников банка. При этом работает там в должности, обеспечивающей "стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения", в связи с чем ему положена отсрочка.

Рачеев добивался отмены решений призывных комиссий Приморского района и Петербурга и признания их незаконными.

В итоге суд заявление петербуржца удовлетворил лишь частично, сочтя незаконным решение призывной комиссии Приморского района и обязав её изучить дело мужчины повторно.

Напомним, ЗАКС.Ру рассказывал, как петербуржцы оспаривают свою мобилизацию и получается ли это у них.