"Он не хочет брать в руки оружие": Как петербуржцы оспаривают свою мобилизацию

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В Петербурге прошли первые заседания по искам мужчин, которые по разным причинам оспаривают свои повестки по мобилизации. По одному делу 18 октября Невский районный суд вынес решение - в иске отказано. Как проходило это и другие заседания по оспариванию мобилизации - в материале ЗАКС.Ру.

Первые дела

По данным объединенной пресс-службу судов Петербурга на 18 октября, с начала частичной мобилизации суды города приняли к рассмотрению 32 иска, в которых горожане пытаются изменить решение о своем призыве на специальную военную операцию. Подавшие заявления петербуржцы просили о мерах предварительной защиты, но суды им в этом отказывали.

Как пояснила пресс-служба петербургских судов, причина отказа в том, что "решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено". В Кодексе административного судопроизводства указано, что к мерам предварительной защиты не относится приостановка органами власти "принятых ими нормативных правовых актов или решений" (ч. 3 ст.85 КАС РФ). При этом, городской суд Гатчины 19 октября решил приостановить мобилизацию жителя Ленобласти.

Петербургские суды на такое не идут. Так, например, на заседании по иску об оспаривании мобилизации 13 октября в Красногвардейском районном суде. Вернуться в гражданскую жизнь желает Александр Четвериков. Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что мужчине 48 лет, у него 2 разряд запаса, категория учета - солдат.

На заседании адвокат Четверикова поинтересовалась у судьи Натальи Смирновой, какое решение принято по ходатайству о мерах предварительной защиты. Судья ответила, что отказала в этом. Тогда адвокат подала аналогичное ходатайство. По ее словам, Четверикова уже 14 октября должны отправить к месту несения службы. Судья Смирнова, посовещавшись с собой в закрытом кабинете, снова вынесла решение об отказе.

В суде адвокат Четверикова рассказала, что повестку ему вручили в 20:00 часов 22 сентября, а явиться в военкомат он должен был уже к 8:00 часам 23 сентября. За это время у него не было возможности собрать все необходимые документы о своем состоянии здоровья, заявила адвокат. Она добавила, что бумаги собирала супруга Четверикова, и представила их суду. По словам адвоката, у мобилизованного с момента постановки на учет 28 лет назад появились различные заболевания - она ходатайствовала о проведении военно-врачебной экспертизы для изменения категории годности к военной службе.

Представительница военных комиссариатов и призывных комиссий Ирина Аристархова выступила против. Она сообщила, что при мобилизации обязательной медкомиссии нет - явившийся должен сам сообщить о жалобах на здоровье. Четвериков этого не сделал, заявила представительница ответчиков. Адвокат мобилизованного рассказала, что ее доверитель в устной форме сообщал о своем состоянии здоровья, но якобы был проигнорирован.

- В свободной форме рапорт пишется, - заявила на это Аристархова.

- Форма заявления законодательством не предусмотрена. Соответственно, заявление было сделано в устной форме и было проигнорировано, - возразила адвокат.

Представительница военных продолжила протестовать. Она заявила, что на момент призыва на военную службу "с гражданином было всё нормально". Судья же решила согласиться на экспертизу, но проведут ее по документам. Исходя из представленных бумаг эксперты должны определить, есть ли у Четверикова препятствующие прохождению им военной службы заболевания и какая должна быть у него категория годности. На определение этого судья дала экспертам 10 дней.

На вопрос адвоката о повторном ходатайстве о мерах предварительной защиты - ведь мобилизованный уже 14 октября может отправиться к зоне боевых действий - судья посоветовала подать рапорт в военкомате для проведения там освидетельствования самого Четверикова. ЗАКС.Ру не обладает информацией, удалось ли родным и адвокату петербуржца добиться того, чтобы он остался в городе.

Три заявления 17 октября рассмотрел Фрунзенский районный суд. На всех трех заседаниях судья Олег Гринь сообщил, что петербуржцы отозвали свои иски. По всем трем делам производства прекратили.

Объединенная пресс-служба судов уточнила, что два человека о причинах отзыва исков не сообщили. Ее назвал только Михаил Мутыгуллин - он получил отсрочку, сообщили в пресс-службе.

Право на гражданскую службу

В Невском районном суде Петербурга 18 октября прошло рассмотрение иска Кирилла Березина, который тоже оспаривает свою мобилизацию. Он сирота, из родных - пожилая бабушка, за которой петербуржец ухаживал, писала ранее "Медиазона"*. СМИ сообщило, что Березин отслужил в армии по призыву восемь лет назад, а его военно учетная специальность - водитель автомобиля.

Судья Оксана Яковчук зачитала на заседании исковое заявление, в котором петербуржец просит признать незаконным и изменить решение призывной комиссии по мобилизации, а также признать незаконным и отменить повестку военного комиссариата о явке для отправки на прохождение военной службы и обязать призывную комиссию вынести решение об освобождении его от прохождения военной службы из-за ее замены на альтернативную гражданскую службу.

Березин при подаче иска просил о мерах предварительной защиты - приостановить действие решения призывной комиссии и повестки, но судья в этом отказала. На повторное аналогичное ходатайство уже на заседании 18 октября тоже последовал отказ.

Зачитывая иск судья сообщила, что Березину в военкомате не провели медицинское освидетельствование. Адвокат мобилизованного Никифор Иванов добавил, что в военкомате жалобы его доверителя на плохое психологическое состояние проигнорировали. Березин получил повестку 24 сентября, после чего пошел в военный комиссариат, а затем сразу же был отправлен в палаточный лагерь в Белгородской области, рассказал адвокат Иванов. По его словам, никакую подготовку в военной части в Каменке в Ленобласти Березин не проходил. В Белгородской области состояние Березина ухудшилось, заявил его адвокат.

- Он постоянно находится в подавленном настроении, которое сменяется приступами паники. Он постоянно ощущает моральную и физическую усталость, а навязчивые мысли доводят до отчаяния, - сказал Иванов.

Ответчиков - призывные комиссии и военный комиссариат - в суде снова представляла Ирина Аристархова. Она, как и на заседании по делу Четверикова, заявила, что медицинская комиссия при проведении мобилизации не предусмотрена. Аристархова добавила, что Березин не предъявлял никаких жалоб на здоровье - его фамилия не указана в специальном журнале.

Военная служба противоречит его убеждениям и совести, озвучила слова Березина судья, зачитывая иск. Перед заседанием подруга мобилизованного Марина Цыганова рассказала, что петербуржец - православный верующий. Он молился каждый день последние 8 лет, но незадолго до получения повестки перестал, заявила Цыганова.

- Перестал молиться, говорил: "Ничего в жизни не меняется". Сейчас, когда он там, я убедила его, чтобы он вернулся опять к вере и начал молиться, - сказала подруга Березина.

Его адвокат добавил, что прохождение военной службы в армии не указывает на то, что у него нет иных убеждений. Они как раз могут появиться после службы, уверен Иванов:

- То, что происходит в армии, то, чему учат в армии, очень часто не совпадает с теми убеждениями, которые есть у человека. Человек может еще сильнее уверовать в то, что он не хочет брать в руки оружие.

- В армии учат не убивать, а защищать свою Родину, своих родных и свои семьи, - решила возразить представительница ответчиков Аристархова.

О своих убеждениях Березин говорил еще в военкомате, рассказал его адвокат.

- Когда находился в военкомате, должностным лицам военного комиссариата он заявил о том, что хочет заменить военную службу по мобилизации на альтернативную гражданскую службу. Однако его заявление было проигнорировано. Более того, ему заявили, что у него отсутствует право обращаться с таким заявлением, - сообщил Иванов.

По его словам, Березин описал свои убеждения и повторил просьбу отправить его на альтернативную гражданскую службу в рапорте уже в Белгородской области. Документ адресован командиру военной части Анатолию Смердову, но бумага рассмотрена не была, заявил адвокат петербуржца.

Представительница ответчиков Аристархова напомнила про федеральный закон, в котором прописано, кто может претендовать на альтернативную службу. Это мужчины от 18 до 27 лет, не состоящие в запасе, заявила Аристархова. По ее словам, пункт не касается Березина - он служил и был отправлен в запас. В том же законе написано, что прохождение АГС во время мобилизации "определяются федеральными конституционными законами, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", сообщила представительница ответчиков. Она уточнила, что сейчас не приняты подобные документы. По мнению защиты, это не отменяет конституционное право Березина на альтернативную гражданскую службу.

- В период проведения мобилизации право на гражданскую службу должно действовать. С учетом прямого действия Конституции Российской Федерации правоприменители должны отложить вопрос мобилизации граждан, имеющих убеждения, противоречащих несению военной службы до момента издания нормативно правовых актов по порядку прохождения гражданской службы в период мобилизации, защищая их право на свободу совести, направлять их на должности гражданского персонала, не связанные с применением оружия, - заявил адвокат Иванов.

Об этом же напомнил депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. Он 17 октября направил обращение и.о. военного прокурора по Западному военному округу Вячеславу Лабутину с просьбой поддержать в суде иск Березина. В письме Вишневский отметил, что в Конституции прописано право россиянина на АГС.

"Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой", - сказано в ч.3 ст.59 Конституции России.

Отсутствие федерального закона, который устанавливает механизм направления на АГС и ее организацию в период мобилизации не может быть основанием для лишения человека права на альтернативную службу, напомнил Вишневский про определение Конституционного суда от мая 1996 года. Депутат считает, что призывная комиссия и военный комиссариат обязаны были рассмотреть заявление Березина на АГС.

Аристархова попросила судью отказать в удовлетворении требований в полном объеме. Судьбу Березина судья Яковчук отправилась решать в совещательную комнату на пять минут - она не стала удовлетворять иск.

Адвокат петербуржца Иванов после заседания сообщил журналистам, что сначала они подадут частную жалобу на отказ в обеспечительных мерах. Также их сторона планирует оспаривать решение суда по иску, заявил Иванов.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

София Саттарова