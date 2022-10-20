РБК: Замминистра транспорта Суханов покинет свой пост из-за взрыва на Крымском мосту

Замглавы Министерства транспорта Александр Суханов, который занимается вопросами безопасности, уйдёт с занимаемого поста, уведомили РБК сразу несколько осведомлённых источников. Причиной называется взрыв, произошедший на Крымском мосту.

О кадровых перестановках говорят также федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу. Ожидается, что о решении объявят до конца текущей недели, однако не исключается, что процесс может затянуться.

В пресс-службе правительства на соответствующий запрос РБК на момент публикации заявили об отказе от каких-либо комментариев по вопросу.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, который сочли терактом и который унёс жизни четырёх граждан, прогремел утром 8 октября. По версии следствия, теракт организовали украинские спецслужбы, а замаскированная взрывчатка перед тем, как сдетонировать, пересекла границы нескольких стран.

Фото: сайт Минтранса