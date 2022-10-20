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Новости 14:34

Полтысячи россиян попросили убежища в Финляндии с конца сентября

фото ЗакС политика Полтысячи россиян попросили убежища в Финляндии с конца сентября

Миграционная служба Финляндии фиксирует заметный рост прошений о предоставлении политического убежища со стороны россиян в этом году, сообщило 20 октября РБК со ссылкой на местное издание Yle.

Как сообщается, за год убежища в Суоми попросили 915 россиян, при этом в предыдущие годы финские власти регистрировали от 200 до 500 таких заявок ежегодно. При этом около 500 прошений об убежище поступило с конца минувшего сентября, когда в России началась частичная мобилизация.

Ранее стало известно о том, что в октябре петербуржцы стали в четыре раза реже подавать заявления на предоставления финских виз, нежели чем перед этим. С 30 сентября границы республики официально закрыты для жителей России. В то же время для некоторых категорий граждан РФ сохраняется возможность въезда в Финляндию — речь идет, например, о владельцах купленного до 30 сентября жилья, членах семей граждан Финляндии и стран Евросоюза и некоторых других россиянах.

Фото: pixabay


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