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Новости 14:51

Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженной артистки РФ

фото ЗакС политика Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки РФ, соответствующий указ опубликована на портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" Чичериной Юлии Дмитриевне - певице, город Москва", - указано в документе.

Следует напомнить, что начиная с 2014 года автор хита начала "нулевых" "Ту-лу-ла" активно выступала в поддержку новых субъектов РФ — тогда ещё самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. На постоянной основе исполнительница бывала с концертами в Донбассе. В мае 2017 года получила паспорт ЛНР, а в 2020-м — ДНР.

На занятых российскими войсками территориях Чичерина бывала и после начала военной спецоперации: среди прочего, помогала в установке знака "Россия навсегда" на въезде в Мелитополь.

В начале октября Чичерина попала под европейские санкции.


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