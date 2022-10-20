Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки РФ, соответствующий указ опубликована на портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" Чичериной Юлии Дмитриевне - певице, город Москва", - указано в документе.

Следует напомнить, что начиная с 2014 года автор хита начала "нулевых" "Ту-лу-ла" активно выступала в поддержку новых субъектов РФ — тогда ещё самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. На постоянной основе исполнительница бывала с концертами в Донбассе. В мае 2017 года получила паспорт ЛНР, а в 2020-м — ДНР.

На занятых российскими войсками территориях Чичерина бывала и после начала военной спецоперации: среди прочего, помогала в установке знака "Россия навсегда" на въезде в Мелитополь.

В начале октября Чичерина попала под европейские санкции.