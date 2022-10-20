Беглов наведался в военкомат Приморского района

Губернатор Александр Беглов посетил военный комиссариат Приморского района, сообщила 20 октября пресс-служба градоначальника. Глава города изучил работу призывного пункта, развернутого в рамках частичной мобилизации.

Среди прочего Беглову показали, как происходит оформление добровольцев и прибывших по повестке мобилизованных петербуржцев, а также как сотрудники военкомата реагируют на электронные обращения горожан.

"Александр Беглов пообщался с призываемыми и добровольцами, поблагодарил их за мужество и верность гражданскому долгу", — сообщили в Смольном. В частности, губернатор вспомнил в беседе о мерах поддержки семей мобилизованных петербуржцах.

Днем ранее Беглов посетил военкомат Василеостровского района, а до этого — военкомат Невского района.

Фото: gov.spb.ru