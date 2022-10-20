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Новости 15:38

Андрея Пивоварова вернули из колонии обратно в СИЗО

фото ЗакС политика Андрея Пивоварова вернули из колонии обратно в СИЗО

Оппозиционер Андрей Пивоваров возвращен из колонии в СИЗО-1 Краснодара, сообщили 20 октября сторонники политика. По их информации, это связано с необходимостью ознакомления с новыми томами уголовного дела против оппозиционера.

"Андрея Пивоварова этапировали обратно в СИЗО-1 Краснодара. Оттуда его будут возить в суд для ознакомления с новыми томами дела, которые появились во время судебного процесса", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Команда Пивоварова".

В конце сентября дело Пивоварова было возвращено в Ленинский райсуд Краснодара по причине необходимости "надлежащей подготовки  дела к апелляционному рассмотрению", как написал адвокат Сергей Бадамшин. Тогда же "Команда Пивоварова" анонсировала его перевод из колонии в СИЗО.

В середине июля суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ).


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