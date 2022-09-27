Суд в Краснодаре вернул в нижестоящую инстанцию дело оппозиционера Пивоварова

Краснодарский краевой суд вернул в Ленинский райсуд города дело оппозиционера Андрея Пивоварова, сообщил 27 сентября в своем Telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин. По словам защитника, причиной этого стала необходимость "надлежащей подготовки дела к апелляционному рассмотрению".

"Ленинский районный суд в частности не рассмотрел два ходатайства подсудимого об ознакомлении с материалами дела. Почему-то", — отметил Бадамшин.

Как уточнил Telegram-канал "Команда Пивоварова", оппозиционера этапируют из колонии в СИЗО в Краснодаре, "чтобы он имел возможность ознакомиться с томами 12, 13, 14, 15, которые появились во время рассмотрения дела".

В середине июля Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). В начале августа политик был этапирован из СИЗО в Краснодаре в исправительную колонию в поселке Ахтарский в Краснодарском крае.