Адвокат рассказал о местонахождении Андрея Пивоварова

Политик Андрей Пивоваров был этапирован из СИЗО в Краснодаре в исправительную колонию в поселке Ахтарский в Краснодарском крае, сообщил 4 августа адвокат Сергей Бадамшин в своем канале в Telegram.

"Андрея Пивоварова до апелляции на приговор этапировали в ФКУ Исправительная колония № 11 УФСИН России по Краснодарскому краю", — написал защитник, приложив адрес исправительного учреждения.

Накануне стало известно о переводе Пивоварова в колонию. При этом информации о том, в какое именно исправительное учреждение его отправят, тогда не имелось.

Напомним, 15 июля Ленинский райсуд Краснодара признал Пивоварова виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Политик был приговорен к четырем годам лишения свободы с восьмилетним запретом на занятие общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.