ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:08

Адвокат рассказал о местонахождении Андрея Пивоварова

фото ЗакС политика Адвокат рассказал о местонахождении Андрея Пивоварова

Политик Андрей Пивоваров был этапирован из СИЗО в Краснодаре в исправительную колонию в поселке Ахтарский в Краснодарском крае, сообщил 4 августа адвокат Сергей Бадамшин в своем канале в Telegram.

"Андрея Пивоварова до апелляции на приговор этапировали в ФКУ Исправительная колония № 11 УФСИН России по Краснодарскому краю", — написал защитник, приложив адрес исправительного учреждения.

Накануне стало известно о переводе Пивоварова в колонию. При этом информации о том, в какое именно исправительное учреждение его отправят, тогда не имелось.

Напомним, 15 июля Ленинский райсуд Краснодара признал Пивоварова виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Политик был приговорен к четырем годам лишения свободы с восьмилетним запретом на занятие общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама