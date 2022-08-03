Оппозиционера Пивоварова этапируют в колонию

Осужденного в середине июля политика Андрея Пивоварова переводят из СИЗО в колонию, рассказал 3 августа Telegram-канал "Команда Пивоварова". Куда именно его этапируют, сейчас неизвестно.

"Андрея Пивоварова этапируют из СИЗО-1 Краснодара в колонию. Когда у нас будут детали, мы обязательно сообщим", — говорится в сообщении соратников оппозиционера.

Ленинский райсуд Краснодара признал 15 июля Пивоварова виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, запретив при этом заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета, в течение восьми лет. Прокурор при этом ходатайствовал о назначении политику пяти лет лишения свободы.

Пивоваров был задержан при вылете из аэропорта Пулково в Варшаву в мае 2021 года, после чего его доставили в Краснодар для судебного разбирательства. В своем последнем слове в суде он назвал несостоятельным обвинение против себя и выразил уверенность, что "перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами".