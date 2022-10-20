Путину продемонстрировали тренировку мобилизованных в Рязанской области

Президент России Владимир Путин в компании с министром обороны Сергеем Шойгу побывали на полигоне в Рязанской области, где тренируют мобилизованных граждан, поделились в пресс-службе Кремля.

Путин лично увидел, как проходят занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Также ему продемонстрировали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода, а также упражняются по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Кроме того, он посмотрел на стрелковую тренировку.

В ходе мероприятия Шойгу поведал президенту, как обстоят дела на фронте.

Отметим, что ранее в Кремле не сообщали о том, что Путин намерен лично выезжать в какие-либо пункты для мобилизованных.

Напомним, что ранее Путин также ввёл военное положение в четырёх новых регионах РФ (ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях), а также наделил глав восьми граничащих с Украиной регионов специальными полномочиями в области безопасности.